AMLO rechazó opinión de la iglesia en México contra Plan B

Este lunes, Andrés Manuel López Obrador rechazó la opinión del Episcopado Mexicano (CEM) quien recientemente expresó su preocupación por los alcances del llamado Plan B; aseguró que solo se preocuparía si el pronunciamiento en contra fuera la del papa Francisco.

López Obrador destacó tener “mucha simpatía” con el papa pues en diversas ocasiones ha condenado a los saqueadores, a los que explotan y humillan a los pobres.

“Sí me preocuparía muchísimo si el papa Francisco se pronunciara sobre este tema, pero si es aquí, hay que entender de cómo las élites de todas las corporaciones, siempre se unen, se alimenta se nutren mutuamente las élites no el pueblo católico, no el pueblo evangélico, no el pueblo laico, hay que diferenciar”.