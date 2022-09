AMLO respalda prisión domiciliaria de “El jefe de jefes”

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión de un juez federal de conceder prisión domiciliaria para Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes” y exlíder del extinto cártel de Guadalajara, pues aseguró que su estado de salud es muy delicada, “tiene muchas enfermedades y está muy mal de salud”.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que desconoce la apelación que hizo la FGR sobre esta decisión del juez, pero reveló que le mostraron un informe de salud del narcotraficante y afirmó que le “convenció”, pues señaló que necesita un tratamiento que no se le puede dar en el penal de Puente Grande en Jalisco.

“Se determinó esto porque se hizo un análisis médico y el señor verdaderamente está mal de salud. Tiene muchas enfermedades, está mal y no puede ser atendido en el reclusorio, tiene que estar atendido en una casa con su familia. Va estar preso, tiene que aceptar el portar un brazalete aun estando enfermo, pero que se le dé la oportunidad de ser atendido ya en una situación de salud bastante, bastante delicada.

“Yo le voy a pedir que ahora que nos toque el Informe Mensual de Seguridad, que Rosa Icela Rodríguez (titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) presente el estado médico, el que llevó a esta decisión”, dijo.

“¿Pediría al Fiscalía (General de la República) que se desista de esa apelación?”, se le preguntó.

“No sé como esté la cuestión jurídica, pero el informe que me presentaron sobre su estado de salud, sí me convenció de que sí necesita un tratamiento que no se puede dar en el reclusorio, porque son muchas enfermedades”, contestó.