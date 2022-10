AMLOvers llegaron a BCS desde CDMX para verlo

Desde las cinco de la mañana seguidores del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, esperaban con ansias acercarse a él, verlo y tomar su mano a las afueras de la Escuela de Aviación Naval ubicada en la capital de Baja California Sur; uno de ellos fue, Fernando Villaseñor Espinoza, que junto con su esposa e hijo en brazos, lo vienen siguiendo desde la Ciudad de México.

“Venimos de Guadalajara siguiéndolo, buscamos en qué vuelo venía así que fuimos a México y tomamos el vuelo en el AIFA, pero no lo encontramos en el avión y nos venimos aquí temprano pero ya no lo alcanzamos, ahora esperamos que pase por aquí en carro, aunque sospecho que va a salir de la base aérea, pero ojalá me equivoque, si no pues ni modo”, aseguró para los micrófonos de CPS Noticias.