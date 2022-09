Se amplía plazo de regularización de autos chocolate

Justo hoy 20 de septiembre, día que se había establecido como el último para la regularización de los autos de procedencia extranjera, mejor conocidos como “chocolate” el Gobierno Federal anunció que extiende el plazo para dicho trámite, hasta el 31 de diciembre del 2022.

Además, anunció que, entre las entidades del país que pueden acceder a este trámite, como Baja California Sur, se sumó Jalisco, según la actualización de esta política ordenada por el presidente López Obrador en la actualización vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

En recientes días, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos dieron cuenta de la saturación del trámite, en el municipio cabeño, ya que se había reportado a través del Registro Público Vehícular (Repuve) que ya no había citas desde hace varias semanas, no obstante, el anuncio de la ampliación del plazo es un respiro para aquellas personas que por diversas razones no pudieron llevarlo a cabo desde el pasado 27 de febrero, fecha en la que el decreto para la regularización se publicó.