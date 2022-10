Amplían plazo para el registro extemporáneo de personas

El registro extemporáneo de personas es un tema importante para progenitores o tutores de personas menores de edad, así como de personas adultas, de las cuales su nacimiento no está asentado en los libros del registro civil.

Con el fin de dar cumplimiento al derecho de identidad, actualmente existe un períodos extraordinario de registro para personas mayores de siete años en el municipio de Los Cabos, por lo que se invita acudir a cualquier registro civil en las diferentes delegaciones o en la cabecera municipal donde se realizará una entrevista con el personal adecuado para saber si es posible realizar el registro extraordinario, comentó Ruth Yanet Villalobos Sánchez, Oficial 01 del Registro Civil en San José del Cabo, directora del Registro Civil en Los Cabos.

Entrevistada para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, la titular del Registro Civil añadió.

“Lo que se evita con este trámite es que quienes no han sido registrados y no tienen una identidad reconocida al acudir a un juzgado civil y familiar, se evitan un procedimiento judicial el cual les puede llevar un buen periodo de tiempo, por lo menos un año; en cambio si acuden en este momento prácticamente el trámite es de inmediato”.

Para el registro de la persona es necesario que los progenitores del nacido conserven el certificado de nacimiento o de alumbramiento, documento que determina dónde nació el bebé, además de ser información necesaria para el Registro Civil pues se determina qué procedimiento seguir.

Debido a las características de la población del municipio, Villalobos Sánchez abundó en el tema de personas no originarias de esta tierra, por lo que se vuelve necesaria la constancia de inexistencia de nacimiento según sea el caso, lo que permite evaluar el trámite para el registro; en ese momento damos cuenta si el nacido tuvo o no tuvo registro en otro estado de la República.

“Ahí es donde se les complica un poquito a veces a las personas por la cuestión de las distancias, que no tienen familia en esos estados y no se allegan de ese documento, pero para nosotros es indispensable ese documento para lograr el registro extemporáneo”, añadió la directora del Registro Civil.

De acuerdo con la abogada de profesión, dentro del estado sudcaliforniano existe rezago en registro de nacimiento en todas las edades, no hay distingo ni en edad ni en nivel económico, asegura que las personas se interesan en realizar su registro porque están gestionando la pensión o algún otro trámite. Asimismo, los hijos que quieren darle identidad a sus papás porque conlleva otro tipo de problemas…

“Carece de identidad reconocida por el Estado” Ligar con, “legamente, jurídicamente no han sido reconocidos; igual sus obligaciones y derechos que tienen se miran mermados. Si las personas no registradas han tenido una vida o desenvolvimiento normal ha sido a causa de que se les ha elaborado algún documento que se les identifique de alguna manera, como podría ser licencia de conducir, seguro social, seguro popular; antes el IFE hoy INE) expedía las credenciales sin acta de nacimiento, o que no estuviera certificada o copia simple”, agregó.