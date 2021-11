Analizan ampliar el padrón de vendedores ambulantes en las playas

Mario Celeya, director de Inspección Fiscal en el Municipio de Los Cabos dio a conocer que se realizará un estudio sobre la capacidad que pueden tener las playas públicas en cuanto a vendedores ambulantes y ver la posibilidad de ampliar el padrón a 130, señaló que está la iniciativa de tener inspectores permanentes en la playa para erradicar la problemática de masajistas y comerciantes de alimentos; se les buscará otra área económica donde trabajar.

Indicó que días anteriores sostuvo una reunión con todos los líderes y asociaciones de vendedores ambulantes de playa con el objetivo de plantearles el plan de trabajo de las autoridades y que consiste en regularizar y apegarse al marco legal la actividad de comercio, debido a que hay personas que ocasionan problemas y disturbios que son necesarios erradicar.

“No vamos a llegar autoritariamente a desplazar a todo el mundo, primero por orden del presidente se dice que hay que establecer una mesa de diálogo y ver, qué es lo mejor para la imagen del destino y para los ciudadanos”.

En cuanto a los vendedores que no tiene permiso, es decir, no están en el padrón del Ayuntamiento de Los Cabos y que se le denomina “golondrinos”, dijo que se realizará un estudio sobre la capacidad que puede tener la playa para evitar la sobrepoblación y sí éste indica que la gente no se puede quedar en el lugar, se tendrán que trasladar a otras áreas de fomento económico o vinculación empresarial, pero sí es todo lo contrario, hay la posibilidad de otorgar 130 permisos más.

“Esa es la propuesta de un servidor debido a que el mismo Presidente Municipal lo dice, hay mucha gente que trabaja bien y son buenos ciudadanos, por lo que se les debe dar una oportunidad para que entren en el marco legal, pero sí el estudio arroja que no podamos subir la cifra de credencialización, entonces invitaríamos a las personas a realizar otro tipo de comercio, pero en otra área”.

Puntualizó que hay un gran problema en la actividad de comercio en la playa y es que, todos quieren concentrarse en El Médano debido a la afluencia de turistas, lo que ocasiona una sobrepoblación de vendedores ambulantes, además de encontrar personas que rentan sombrillas y dan masajes de forma irregular, todo eso lo tenemos bien ubicado, por lo que es necesario establecer el diálogo para no pasar por encima de sus derechos humanos.