Anabel solicita apoyo para juntar despensas, pañales y leche para los más vulnerables frente a pandemia

San José del Cabo.- Anabel Castillo Morales quien vive en la colonia 8 de Octubre en la cabecera municipal, solicitó mediante CPS Noticias la colaboración de la ciudadanía para reunir despensas básicas así como pañales y leche para los adultos mayores, mujeres embarazadas y niños que en estos momentos, al no tener un ingreso en las familias, se encuentran vulnerables antes la pandemia por el Covid-19 que se vive a nivel global, además destacó que a la colonia no han llegado muchos apoyos:

“Yo estoy solicitando el apoyo para la despensa básica porque aquí en la colonia no han llegado muchos recursos, hay personas de la tercera edad y familias en donde hay embarazadas y tienen niños, jefes de familia que se han quedado sin trabajo y por ende no tienen ninguna entrada de dinero, por eso solicitó el apoyo para organizar despensas y entregarle a la gente más vulnerable”.

Compartió que ya empezó a recolectar y hacer llegar a las familias más necesitadas de la zona despensas y verdura, pero requieren más apoyo, por lo que exhortó a la sociedad en general a unirse a esta noble causa, para lo que proporcionó su número telefónico: 624 109 13 85.

“Ahorita toda la gente está necesitando porque la mayoría tiene trabajos en hotelería o muchas personas en su caso no están recibiendo ningún sueldo y la situación es complicada al no tener ninguna fuente de trabajo, además a veces le marca uno al gobierno y tardan mucho en que les contesten, por eso yo estoy solicitando el apoyo para recolectar despensa, lo que puedan donar para entregárselo a las personas más necesitadas; me pueden encontrar en la colonia 8 de Octubre entre la calle 15 de Mayo y Magisterio”.