Presenta Víctor Castro, análisis de políticas y acciones que fortalecen trabajo en comunidades

El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, asistió a la presentación del análisis de intervención comunitaria, con el objetivo de orientar las políticas y acciones del gobierno hacia el fortalecimiento en la integración de comunidades, trabajando de manera coordinada con principios y valores como la gratitud, solidaridad y fraternidad .

La presentación fue impartida por el maestro Alejandro Rojas, quien es experto en el tema; durante su intervención, resaltó la importancia de involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones y en la implementación de soluciones efectivas, atendiendo los compromisos contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, el cual define el compromiso de ofrecer mejores oportunidades y condiciones de vida a las y los sudcalifornianos, a través de un progreso económico sostenible y un desarrollo social incluyente.

Acompañado por la presidenta honorífica del sistema estatal DIF, Patricia López Navarro, por funcionarios estatales y municipales, así como por diputados integrantes de la legislatura local, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, los titulares de las instituciones de educación superior en la entidad y participantes de los tres órdenes de gobierno vía zoom, el mandatario sudcaliforniano destacó la participación del maestro Alejandro Rojas, porque es necesario tener mayor conocimiento sobre este importante tema, pues no se debe perder de vista que esta transformación trabaja por los que más lo necesitan.

“No tendría sentido sólo ocupar un puesto si no se tiene el sentido de servir, de acercar el Gobierno a quienes más necesitan de sus autoridades. Lo principal es atender a la gente, hay que entender para qué y para quiénes trabajamos”, reiteró durante la reunión sostenida en la sala de Gobernadores de Palacio de Gobierno.

Castro Cosío convocó a los presentes a seguir fortaleciendo la esperanza, a reavivar los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y tener una autocrítica permanente, el trabajo decente y la entrega.

“No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, es propósito prioritario de este gobierno”, puntualizó.