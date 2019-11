Analizan diputados necesidades en sector educativo

En comparecencia del secretario del ramo acordaron dar seguimiento al tema de telesecundarias así como revisar los temas presupuestales para fortalecer las necesidades en la entidad

Los temas de la reducción de presupuesto para escuelas de tiempo completo, para clases de inglés en escuelas primarias, la casa del estudiante en la Ciudad de México, telesecundarias ente otros fueron los principales temas que los diputados del Congreso de Baja California Sur inquirieron al Secretario de Educación en el estado, Héctor Jiménez Márquez, quien solicitó el apoyo del Poder Legislativo para fortalecer al sector en Baja California Sur.

En una exposición de 16 minutos el secretario describió las situación del ámbito educativo en Baja California Sur y ante los cuestionamientos de los legisladores, el secretario explicó cada situación que afronta debido a recortes y qué se ha hecho para mitigar los impactos en el estado.

Fueron expuestas necesidades de planteles en el municipio de Los Cabos, del programa de becas para escuelas en área urbana y rural, de plazas para telesecundarias, en este apartado emanó el acuerdo de dar seguimientos en mesas de trabajo entre la secretaria y la comisión de asuntos educativos y de desarrollo para revisar los temas y que los integrantes del poder legislativo aporten soluciones en el ámbito de sus facultades.

El secretario por su parte apuntó que hoy por hoy algunos modelos en albergues incluso en la casa del estudiante en la Ciudad de México han dejado de ser funcionales, que tienen que evolucionar, sin embargo se han hecho esfuerzos para mantenerlos.

Para finalizar el secretario de educación presentó el diagnostico educativo de Baja California Sur, puntualizó que hasta el momento “ninguna reforma ha llegado al objetivo de la reforma central, afirmó que el gran debate son las plazas, el tema administrativo, las reformas no están llegando al aula. El tema de la reforma más importante es el que la reforma puede hacer en el aula; el reto de gobierno es transformar la visión, necesitamos maestros de siglo XXI que sean capaces de motivar a que los jóvenes no abandonen sus estudios, y poco a poco dejar atrás la visión de que el estado hace como que me paga y yo como que trabajo, sí no cambiamos los modelos educativos, sí no damos resiliencia, que les dé fortaleza a decir no a drogas, a otros problemas, no vamos a tener jóvenes capaces de atender los retos, ya que los retos de la educación solo se podrán afrontar entre instituciones, con el apoyo de ustedes (diputados) padres de familia y maestros”.