Analizan retrasar juegos olímpicos por coronavirus

(Notimex).- Un empresario japonés, miembro del Comité Olímpico Internacional (OIC) anunció hoy que está en análisis el posible retraso del evento deportivo más importante del año.

De acuerdo con el portal de noticias, Kyodo News un miembro de la junta olímpica indicó que está en discusiones el retraso del evento, sin embargo, de seguir en aumento los casos por coronavirus adelantó que el OIC tendrá que cancelar el evento.

#Olympics: Tokyo organizing exec to propose delay of games over virus#Tokyo2020https://t.co/SuWPowo9bW

— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) March 11, 2020