Gobierno analiza vacuna de refuerzo pese a no estar recomendada

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno analiza si se aplica una vacuna de refuerzo contra el Covid-19, pero aseguró que al día de hoy médicos y especialistas no lo recomiendan.

“Lo estamos decidiendo. Los médicos, los especialistas dicen que no hace falta un vacuna de refuerzo, hasta ahora no se recomienda”, dijo.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que la vacuna mexicana contra Covid “Patria” está en su segunda fase de investigación y “hay buenos resultados”.

En Palacio Nacional, el mandatario federal confirmó que en el mes de de octubre se vacunará a niños, niñas y adolescentes que padezcan enfermedades crónicas, además de que se cumplirá con la meta de inmunizar con al menos una dosis a los mayores de 18 años.

“Decirle a todos los mexicanos que no van a faltar las vacunas, que se van a seguir aplicando vacunas a todos sin distinción y es gratuito, no se van a cobrar la vacunas -desde luego no lo hemos y no lo vamos a hacer hacia adelante – que siempre van a tener la protección contra el Covid”, dijo.