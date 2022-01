Estudio socioeconómico determinaría incremento a tarifa de transporte

Luego de que Arisandy Pineda Bermúdez, dirigente de la Unión de Transportistas de Colectivos y Urbanos de Cabo San Lucas anunciara que derivado del aumento de precios en el combustible, estarían solicitando para este 2022 un aumento en la tarifa del transporte público, Héctor Fabián Ceseña tercer regidor y presidente de la Comisión de Edilicia de Transporte, en entrevista para CPS Noticias informó que un tema de tal magnitud requiere de un estudio socioeconómico en primera instancia.

Expuso que efectivamente, es facultad del Cabildo aprobar el incremento a las tarifas tanto el transporte público como de carga, no obstante, y pese que el Consejo Municipal de Transporte se ha estado reuniendo para conocer las necesidades del transportista, usuario e iniciativa privada, el tema hasta el momento no se ha abordado.

“En todo caso que se llegará a solicitar se debe de hacer un estudio socio económico en el cual se dictamine si es procedente o no el alza de tarifas, pero hasta ahorita no tengo conocimiento de la petición de los transportistas, a mí no me ha llegado ninguna solicitud y en los consejos tampoco se ha tocado el tema”.