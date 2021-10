Anapromex inicia campaña tras anuncio de regularización de AMLO

Luego de que Andrés Manuel López Obrador anunciara que firmará un acuerdo para que todos los carros “chocolate” se regularicen, Fidel Villanueva Ramírez, fundador y líder de Anapromex, destacó que el anuncio es más que claro por ende para ellos es el presidente bendito, pues se fijó en un tema al que nadie le quería entrar, los vehículos y su regularización.

Expuso que el pasado 25 de octubre en la Cámara de Senadores promulgó la Ley de Ingresos y Egresos para el 2022 y en el 17 transitorio se estipulo que los impuestos recaudados por la próxima nacionalización serán para los Estados y que estos lo inviertan en bacheo acción que tendrá que ser supervisada para evitar desvío de recursos.

“Pero no quiere decir esto que los gobiernos van a participar en la Ley de Vehículos de Posesión Extranjera, están fuera, ellos ahí se tienen que abrir, esto va a ser un tema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de agencias aduanales y nosotros Anapromex como facilitadores de nuestros socios, asociados y todo el que se acerque”, señaló.

Destacó que el decreto el cual es un gran logro, se estará publicando en el Diario Oficial aproximadamente en el mes de noviembre para que entre en vigor a partir de diciembre, por lo que le dio las gracias al Presidente de la República y aseveró que independientemente de cómo venga la ley la van apoyar y le entraran.

“Nosotros ya estamos trabajando, desde hoy, Anapromex BCS dará banderazo este jueves oficialmente a la integración de los expedientes a sus afiliados, tenemos que congregar de uno en uno para que estén en orden todos listos”, confirmó.

Informó que para ello contrataron a la empresa LoJack la cual tiene autorización del departamento de criminología de los Estados Unidos y será la encargada de expedir las cartas de no robo de cada vehículo para evitar cualquier conflicto.

Manifestó que este proceso será uno de los requisitos principales para la nacionalización y pese que Anapromex ya cumple con la mayoría de los mismos también se renovarán para con ello hacerle la petición al Ejecutivo Nacional que la nacionalización sea de 2016 para atrás.

Por lo anterior llamó a todos los asociados que se acerquen a las oficinas para que formen parte del nuevo listado pues será mucho trabajo y se tiene que iniciar con antelación para estar en tiempo y forma.

Así mismo aprovechó para invitar al resto de las organizaciones sociales a quienes les garantizó un trato privilegiado como el de los asociados pues la empresa que lidera ha sido la que ha luchado por el decreto que hoy es una realidad.

A su vez explicó que durante la regularización sin duda quedará expuesto el coyotaje por lo que pidió a los asociados que se acerquen solo con las personas que han liderado por años Anapromex tal como Magdalena Hernández, Michell, Trasviña para con ello garantizar que no exista fraude alguno.

En cuanto al tema del acceso a la zona federal dijo:

“Siempre se ha podido ir al aeropuerto, hay dos-tres mequetrefes que de repente creen que ellos son Guardia Nacional y ahí es donde está el problema; en este caso le queremos decir al oficial Cortés a quien le mandamos un caluroso abrazo, pero él dice que ya no pueden circular los carros de Anapromex por que ya le dieron la orden, no más quiero que nos diga quién, para ir a reportarlo allá donde debe de ser, a la Guardia Nacional a en México porque eso está prohibido en este país, se llama corrupción o se llama abuso de autoridad”.

Finalmente, expresó que si bien la zona federal está al cuidado de la Guardia Nacional no es exclusiva de ellos puesto que los carros son de familias, no de delincuentes, esos delinquen con carros sin placas, de año y modelo reciente, por ello pidió que no los confundan pues si bien ratificó que aman al Presidente y están con la Guardia Nacional pero siempre verán por sus afiliados, pues Anapromex es de las familias.