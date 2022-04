Anapromex no es un intermediario, podemos tramitar la regularización

En cuanto al comunicado que emitió la Secretaría de Finanzas y la Dirección del Registro Público Vehicular (Repuve) de que son los únicos autorizados para recibir documentación para la regularización de los vehículos, Fidel Villanueva Ramírez, fundador y líder de Anapromex, en rueda de prensa afirmó que como agrupación también pueden hacer la gestión.

“Aclarar no somos intermediarios de nadie, nosotros no tenemos convenios tampoco con el Gobierno del Estado, eso no es cierto, nunca lo hemos dicho”, destacó.