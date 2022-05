Entrega Anapromex la primera regularización vehicular en LC

Luego de que arrancara el programa piloto de regularización en el mes de abril del presente año, Fidel Villanueva Ramírez, fundador y líder de Anapromex, en rueda de prensa, este viernes 13 de mayo hizo la entrega oficial de la primera regularización vehicular en el municipio de Los Cabos, y a su vez invitó a los más de 12 mil afiliados en el estado a efectuar el proceso.

Fidel Villanueva Ramírez destacó que los conflictos políticos que pueda tener el Estado, el Gobernador o los Senadores y demás figuras políticas no le interesan a Anapromex, pues su objetivo es coadyuvar para que sus afiliados y la población en general puedan regularizar sus vehículos

“Nosotros venimos por el Gobierno Federal a sacar este proceso, lo vamos a sacar y lo vamos a sacar bien, a partir de la siguiente semana empieza a llover las regularizaciones, con nosotros porque no es algo oculto, lo estamos haciendo con todas las de la ley”, expresó.

Informó que mañana sábado 14 de mayo entregará en la delegación de Cabo San Lucas las 25 primeras regularizaciones, resultado de los trabajos emprendidos en el mes de abril, sin embargo, la primera la entregó frente a los medios periodísticos para con ello anunciar que Anapromex ya está listo para regularizar a todos sus afiliados y hacerlo de forma legal.

“Siempre habrá quien diga que no, pero no nos importa, aquí está el trabajo que cada coordinador en su localidad hace, aquí están los 3 líderes que usted conoce de toda la vida y aquí venimos a cumplir, tengan la certeza que nosotros les vamos a sacar los trabajos, tengan la certeza de que va a ser seguro y que no va a tener mañana problemas, por eso les digo que se vengan con nosotros, nosotros tenemos muchos años trabajando en esto, sabemos cómo hacerlo, nos tardamos poquitito, pero ahí está, y de aquí en adelante va a empezar a fluir”, enfatizó.