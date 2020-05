Andrea Bocelli dona su plasma tras haber contraído coronavirus

Internacional.- El tenor de 61 años decidió donar su plasma a la investigación para un estudio que busca un tratamiento experimental para pacientes graves.

El italiano Bocelli explicó a su salida del hospital en Pisa que tanto él, como su esposa Verónica Berti y sus dos hijos contrajeron el virus, pero que la afección fue asintomática.

Así mismo comentó con la prensa que contrajo el virus a principios de Marzo, donde sintió un poco de fiebre por lo que decidió hacerse la prueba.

El cantante no había develado su contagio para no alarmar a sus seguidores, pero ahora ya recuperado ha decidido compartir la información por hacer “una pequeña contribución”. que no ha sido la única, ya que a través de su fundación ha recaudado más de 300.00 euros destinados a hospitales que atienden casos de coronavirus.