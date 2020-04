Andrea es la jefa de su hogar, tiene que mantener a tres menores hijos

Vicky Carrión

Cabo San Lucas.- Para Andrea el trabajar es una bendición porque es madre soltera, ella es el pilar de su familia compuesta por cinco hijos, aunque los dos mayores ya están casados.

“Me da mucho miedo la situación, pero más me preocupa quedarme sin trabajo, porque yo soy la que mantengo mi casa y tengo que darle de comer a tres hijos“. “Soy madre soltera, gracias a Dios tengo trabajo, entro de siete de la mañana a tres de la tarde, me gusta lo que hago, pero en verdad sí me tiene preocupada que me digan que nos van a mandar a hacer la cuarentena“.

Andrea está apurada barriendo, lo hace con diligencia y responde, “ya tengo años viviendo aquí, vengo desde el estado de Oaxaca, y aunque dos de mis hijos, los mayores, ya están casados, pues tengo que ver por los tres más chicos que tienen catorce, nueve y siete años“.

“Vivo en invasión de Caribe Bajo, el terreno es mío pero si no trabajo no hay comida, por eso me da miedo enfermarme también, porque yo soy la que llevo la comida a la casa“. “Yo tengo que trabajar para comer y en esta contingencia más, porque es cuando debo estar bien para que ellos estén bien, y le repito, me da miedo que me vayan a quitar el trabajo pues es de aquí como puedo sostener a mi familia“.

Andrea además de trabajar está decidida a seguir estudiando, porque en las tardes continúa en línea estudiando la preparatoria, ella quiere seguir aprendiendo.

“Le echo ganas para seguir adelante, por ellos es que tengo que trabajar y no me puedo permitir dejar de hacerlo, así que además estoy estudiando porque mis hijos me motivan a hacerlo’’. “La verdad que si me da miedo la situación porque vemos que sí se está enfermando la gente, y como mueren, entonces nosotros estamos tomando las medidas de prevención’’. “En el trabajo nos están cuidando bien, salimos bien cubiertas de la boca y nariz, de guantes y además nos dieron nuestro gel y jabón, así que por esa parte nos sentimos bien porque están protegiéndonos“.

Andrea vuelve a su labor que como dice ella, la hace con mucho amor porque está agradecida de contar con un trabajo seguro y así poder llevar el sustento al hogar que tiene en este puerto.