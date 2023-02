Andrea Legarreta y Erik Rubín anuncian su separación tras 22 años de matrimonio

Uno de los matrimonios más conocidos del mundo del espectáculo en México llegó a su fin; Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación tras 22 años de casados.

A través de redes sociales, la conductora y el cantante decidieron compartir su ruptura, la cual mencionan fue desde finales del 2022, pero hasta ahora quisieron hacerla pública.

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal, una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar. Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un ‘para toda la vida’. Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio”, escribió la pareja en la descripción de una publicación en la que se les observa caminando juntos.

Andrea Legarreta y Erik Rubín mencionaron que siempre se tendrán un gran amor aunque no estén juntos como pareja, pues dejaron claro que sus hijas son sus más grandes tesoros y que no dejarán de ser una familia.

“Hemos crecido, aprendido mucho y superado momentos muy duros. Lo más valioso de todo, es que formamos una hermosa familia, mucho mejor de la que soñamos. Nuestras hijas Mía y Nina son nuestros más grandes tesoros. Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja. Ellas tienen la certeza de que toda la vida seremos sus padres que las aman, respetan y apoyan por sobre todas las cosas”.