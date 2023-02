El cabeño Andrés Montaño sigue deslumbrando en el Mazatlán FC

El futbolista Andrés Montaño, quien desde niño jugaba fútbol en las playas de Los Cabos, de donde es originario, siempre disfrutó correr tras el balón a la orilla del mar con el sol y la brisa marina, algo que constantemente lo impulsaba a perseguir su sueño de ser jugador de la Primera División en la Liga Mexicana.

El apoyo de su padre ha sido fundamental, pues lo ha motivado en cada minuto de su vida a seguir adelante, fue quien colocó los cimientos para crecer en el deporte que tanto le apasiona; aunque al principio le gustaba ser portero, su baja estatura no lo favorecía para jugar en esa posición, por lo que decidió cambiarla sin dejar de aprovechar su picardía y buen manejo del balón al momento de jugar.

“A mí me gustaba ser portero, pero mi papá no me dejaba, él era mi entrenador, y más porque estaba chaparrito, pero también siempre me gustó ser ofensivo, siempre me ponían en esa posición de niño, enganche, contención, la zona media, era donde jugaba”, recuerda Montaño.