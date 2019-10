Ángel de Jesús fue operado por tercera ocasión por Smiles International Foundation

Cabo San Lucas. – En la sala de espera del hospital se encontraba un padre agradecido, Héctor Núñez Torres, esperaba la recuperación de su pequeño Ángel de Jesús, después de haber sido intervenido por los médicos de.

Preocupado pero tranquilo, ya que le habían dicho que su niño ya estaba en franca recuperación; Héctor dice, “como padres nos dio miedo, desde que fue atendido en San José, pero cuando supimos venimos hasta el hospital; con ésta, es la tercera operación que le realizan a mi hijo’’.

“Mi hijo va a cumplir tres años, nació con labio y paladar hendido, fue en el hospital en San José, después del parto nos dijeron que ahí mismo estaba una asociación, y sí, ahí lo estuvimos llevando, nos trajo como ocho meses en puras vueltas “.

“Pero una vez mi esposa venía en una pesera, nosotros vivimos en la colonia La Ballena en San José, y una señora la vio y le comentó que aquí estaban unos norteamericanos que hacían las operaciones “.

“Venimos para acá y luego de que lo checaran los doctores, al segundo día lo operaron, entonces tenía un año, es algo maravilloso la verdad, todos son buenas gentes, así que con esta van tres intervenciones’’.

Agradecido, Héctor agrega, “ahorita lo operaron del labio y le pusieron unos tubitos en su nariz, mi hijo está con su mamá”. El pequeño aún estaba dormido por la anestesia, pero sería dado de alta en unas horas más por los médicos de la fundación que es apoyada por Club Rotario y Fundación Solmar.

“Cuando nació mi hijo nos dijeron los médicos, como pesó cinco kilos, que lo tenían que operar a los cuatro meses, pero el cirujano de San José no nos dijo cuándo sería, así que cuando mi esposa se entera, nos venimos a San Lucas’’.

El joven padre trabaja en pintura y acabados, su familia está formada por otros cuatro niños, la mayor de dieciocho años, y se quedaron al cuidado de su suegra.

“Es algo maravilloso, estoy agradecido con Dios, para mí los doctores son como unos ángeles mandados por Dios, no cualquiera hace esto, no he visto a los doctores mexicanos que realicen esta labor, al contrario, nos ponen muchas trabas”.

“Nos dijeron que en abril lo vuelven a valorar, si ya lo requiere le vuelven a hacer otra operación, o esperaremos otros seis meses, pero ahorita está bien y son operaciones de seguimiento’’.

“Tenemos veinte años viviendo en San José y con esta oportunidad para nuestro niño, estamos agradecidos con la fundación, la verdad toda la gente que viene aquí se quedan agradecidos, todos nos vamos felices y contentos, y yo les digo que Dios los bendiga y cuide donde quiera que anden, que sigan haciendo su labor que hacen’’.

Finalizo un papá agradecido que su hijo ha tenido la oportunidad de ser intervenido quirúrgicamente por los médicos de Smiles International Foundation que dirige el fundador doctor Jeff Moses en conjunto con Club Rotario Los Cabos y Fundación Solmar.