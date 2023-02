¡Es hoy, es hoy! Ant-Man and the Wasp: Quantumania llega a las salas de cine

Este jueves 16 de febrero, ha llegado a las salas de cine “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, una de las películas más esperadas del año que dará inicio a la fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En esta película, Scott Lang (Paul Rudd), Cassie Lang, hija de Ant-Man (Kathryn Newton), Hope van Dyne (Evangeline Lilly), Janet Van Dyne (Michelle Marie Pfeiffer) y el Dr. Hank Pym (Michael Douglas), viajarán al reino cuántico en el que descubrirán nuevas formas de vida y se enfrentarán al supervillano, Kang “El Conquistador”, interpretado por Jonathan Major.

La historia se centra tiempo después de que Scott y “Los Vengadores” vencen a Thanos, donde buscará recuperar el tiempo que perdió con su familia, sin embargo, en esta cinta, tanto su esposa Hope como su hija Cassie se unirán a él en sus aventuras.

La realidad es que quienes ya tuvieron la oportunidad de ver esta nueva entrega, han expresado opiniones favorables en redes sociales, exceptuando la actuación de Kathryn Newton, ya que la mayoría de los usuarios ha referido que la interpretación de la actriz es plana y sin emociones.

Otra de las cosas que ha asombrado a muchos, es que “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, cuenta con dos escenas post-créditos, divididas a la mitad y al final de los créditos. Así como la incorporación de dos villanos, Kang “El Conquistador” y el regreso de M.O.D.O.K, un villano en forma de cyborg que es interpretado por Corey Stoll. No obstante, sobre este último, las opiniones se dividieron, pues muchos consideraron como innecesario su regreso, además de referir que se desperdició el potencial que tiene como villano.