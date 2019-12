Ante ausencia de Fonden, atendieron contingencia de Lidia con excedente de recursos: Ricardo Verdugo

Esta mañana en rueda de prensa encabezada por la alcaldesa Armida Castro dijo que tuvieron que tomar las medidas pertinentes ante la ausencia del apoyo del Fondo de Recursos Naturales que se gestionó por las lluvias de Lidia en 2017, por lo que señalaron que con el excedente de las diversos áreas lograron optimizar los recursos, indicó Ricardo Verdugo Llanas, director de ingresos del XIII Ayuntamiento de Los Cabos.

“El recurso del Fonden no nos ha llegado pero nosotros como Administración tenemos que optimizar los recursos, por lo que hicimos frente con el excedente de la recaudación de este año, ya que vean ustedes los resultados de cierre que tenemos aproximadamente más de 100 millones probablemente de excedentes”.

Destacó que dicha situación les permitió absorber situaciones como estas cuando no llegan por alguna causa los recursos federales que se comprometieron y con ello no parar las cosas, pues era necesario tener todos los servicios públicos una vez pasada la contingencia, por lo que gracias a todo el ahorro que se ha tenido en todas las instancias pudieron subsidiar ese tipo de recursos que no llegaron.

Con relación a el nuevo desarrollo que se encuentra violentando el Plan de Desarrollo Urbano denunciado por el ex Director de Planeación y Desarrollo Urbano, destacó la Alcaldesa que su Administración no va en contra de nada que tenga que ver con desarrollo, siempre y cuando sea responsable y cumpla los los lineamientos requeridos.