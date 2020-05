Ante contingencia Infonavit beneficia a 20% de acreditados en BCS: Rodríguez Mantilla

San José del Cabo.- Hasta el momento, de un universo de 34 mil ya han sido beneficiados un 20 por ciento de los acreditados del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Baja California Sur, de la serie de medidas de apoyo que ha implementado la institución para proteger el pago del crédito de los trabajadores y también de las empresas en la entidad.

Así lo anunció en entrevista el representante de la Dirección General del Infonavit en la entidad, Carlos Humberto Rodríguez Mantilla, quien hizo extensiva la invitación a trabajadores y patrones del estado a aprovechar estos apoyos, destacando que son los acreditados quienes tienen que tramitar estas medidas.

Asimismo, mencionó el número de trabajadores y empresas beneficiadas hasta el momento en Baja California Sur.

“Tenemos más de 1, 912 acreditados que ya resultaron beneficiados a este seguro del desempleo y la prórroga de apoyo; en el tema de las empresas tenemos más de 311 patrones de los cuales 302 son pequeñas y medianas empresas que han podido prorrogar el pago de la aportación de alrededor de 7 mil 763 trabajadores en las Pymes y en las grandes empresas tenemos 9 patrones que han prorrogado el pago de la aportación de alrededor de 3 mil 658, dando una suma de 11 mil 421 trabajadores que han podido prorrogar el pago de la aportación”.

Explicó los beneficios a que tienen derecho los trabajadores

“Desde el pasado 15 de abril el instituto ha implementado una serie de medidas de apoyo para proteger el pago del crédito de los trabajadores que han adquirido un crédito hipotecario sin importar el año, tipo y línea de contratación, estas medidas consisten en un fondo por desempleo con un co-pago del cero por ciento por tres meses en saldo que se va a mantener congelado, no se va a requerir el pago de la mensualidad y tampoco se va a capitalizar el interés al saldo capital, la siguiente es una prórroga de hasta por 6 mees que también va a mantener el saldo congelado, no se va a capitalizar ningún interés, no se va a requerir el pago de la mensualidad siempre y cuando el trabajador no cause alta en un empleo formal”.

Estos apoyos están encaminados a aquellos trabajadores que desafortunadamente perdieron el empleo, vienen pagando por su cuenta tiempo atrás su mensualidad o bien tuvieron una afectación en la reducción de su ingreso o dejaron de percibir esos ingresos adicionales.

También dijo que para los patrones hay disponible un apoyo muy importante que se abrió desde el 27 de abril para que puedan prorrogar el pago de las aportaciones de sus trabajadores, ese cinco por ciento que ellos integran al Infonavit se está otorgando el beneficio para las empresas que tengan de 1 hasta 250 trabajadores que puedan prorrogar dos bimestres, marzo y abril y mayo-junio para que el pago sea en septiembre.

En el caso de las empresas que tienen más de 250 trabajadores el beneficio consiste en que se pueda prorrogar un bimestre de marzo-abril para que se pague en julio.

Los patrones pueden solicitar este apoyo en el portal empresarial, dentro de la sección Medidas de apoyo, ahí les permite hacer su solicitud, la dirección es: empresarios.infonavit.org.mx

En el caso de las medidas de apoyo para los trabajadores la dirección que deben ellos consultar es: micuenta.infonavit.org.mx

Para el caso de los apoyos a los trabajadores que tienen un crédito hipotecario, tienen hasta el 30 de junio es por eso que queremos invitarlos a que se registren a través de Mi cuenta Infonavit para que hagan la solicitud de este apoyo, todavía tenemos tiempo para que puedan más trabajadores resultar beneficiados.

En el caso de los patrones, los que tienen de 1 a 250 trabajadores tienen a partir del 27 de abril hasta el 31 de agosto; los que tienen más de 250 trabajadores, 27 abril hasta el 30 de junio, reiterando que dentro de este universo potencial de personas susceptibles tenemos alrededor del 20 por ciento de acreditados que ya han adquirido el beneficio, de un total de 34 mil acreditados que pueden ellos tramitar estas medidas.

Hizo el llamado que aprovechen el beneficio dado a que por 3 meses ellos van a tener la protección de pago de su mensualidad, el requisito que deben cumplir es contar de 3 a cero mensualidades omisas para ser susceptibles, en caso que un trabajador haga su solicitud y no esté siendo susceptible al beneficio, dentro de 7 días vuelva a hacer su solicitud.