Ante el pronóstico de lluvias en Los Cabos; Protección Civil recomienda tomar precauciones

Los Cabos BCS., 25Nov. (Gobierno de Los Cabos). –El director municipal de Protección Civil en Los Cabos Eric Santillán Castillo, dio a conocer con información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico de lluvias para los días martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de noviembre.

“Esperamos lluvia a partir del día martes 26 por la noche, con probabilidad de llegar hasta el día jueves 28; no es un ciclón, pero si vamos a esperar agua gracias a las masas de aire polar y un acumulado considerado de entre 75 y hasta 150 litros por metro cuadrado en tres días”, precisó.

Asimismo, el director municipal de Protección Civil destacó que, el día miércoles 27 de noviembre es cuando más lluvia podría presentarse en el destino, con probabilidad de extenderse, derivado del desarrollo del sistema.

“Hay que recordar que la naturaleza no tiene palabra, no sabemos cómo vaya a ser el comportamiento de la lluvia y hay que tomar los preparativos necesarios para no tener afectaciones; hay que cuidar mucho las ventanas, puertas –y, a las mascotas-,mantenerlas en un lugar seguro y seco, así como mantenerse informados del comportamiento del agua”, concluyó el servidor público.