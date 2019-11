Ante la ciudadanía y representantes de los tres niveles de Gobierno rinde Primer Informe de Gobierno alcaldesa de Los Cabos Armida Castro Guzmán

Entre los logros resalta la austeridad y finanzas sanas, inversión histórica en obras, salud y audiencias públicas

Los Cabos, B.C.S., 01Nov (Gobierno de Los Cabos).-Ante funcionarios y representantes de los tres órdenes de Gobierno y principalmente en presencia de la ciudadanía, la alcaldesa Armida Castro Guzmán rindió su Primer Informe de Gobierno, destacando los 6 ejes principales y compromisos fijados hace un año de la XIII Administración; encaminados a cambiar la historia del municipio de Los Cabos.

Ante un recinto en su máxima capacidad y acompañada del gobernador del Estado Carlos Mendoza Davis; de los exgobernadores Narciso Agúndez Montaño y Leonel Cota Montaño; expresidentes municipales; autoridades de los tres niveles de Gobierno, y habitantes de Los Cabos; la presidenta municipal de Los Cabos, presentó los resultados referentes a la austeridad y finanzas sanas; obras públicas; el combate a la corrupción; salud; apoyo a los productores locales, agua potable y los servicios públicos.

Armida Castro Guzmán, aseguró que el compromiso de este Gobierno, fue impulsar un proyecto de desarrollo municipal, para ordenar, reorientar y rescatar la imagen y las políticas del Ayuntamiento, para ponerlas al servicio y beneficio de las colonias, las comunidades, las mujeres, los jóvenes, los marginados y de toda la comunidad cabeña.

“Los ejes y compromisos fijados hace un año, fueron la austeridad republicana y el combate a la corrupción; la democracia participativa; mejorar el servicio de agua y los servicios públicos; respetar y proteger el medio ambiente; gestionar la construcción de los muros de contención de los arroyos; mejorar y ampliar la cobertura de las políticas sociales para el bienestar; apoyar y estimular a los emprendedores y en particular a los productores rurales, para generar sus propios negocios y desarrollar sus capacidades; planear un desarrollo urbano más ordenado y democrático; un mayor impulso a los derechos humanos y garantizar una mejor protección y la tranquilidad de las y los ciudadanos”, resaltó la edil.

Agregó, “como ustedes han podido apreciar con el informe de las acciones más relevantes realizadas por el XIII Ayuntamiento de Los Cabos; la mayoría de estos compromisos se están cumpliendo.Unos se han cumplido al 100 porciento, incluso rebasando la meta comprometida; como los ahorros al gasto corriente y el incremento de la captación de los contribuyentes sin incrementar impuestos”.

Otros, acotó la presidenta de Los Cabos, llevan un avance considerable e importante, como los apoyos a la educación, salud, cultura, la atención a grupos vulnerables y los derechos humanos.

En planeación, obra pública, protección al medio ambiente y servicios públicos, insistió, hay cosas que sin presumir, llenan de orgullo y satisfacción, como los planes de desarrollo, las pavimentaciones, el rescate de parques, la rehabilitación de escuelas, la destacada labor de apoyo a la salud y la atención directa a la ciudadanía a través de las jornadas y las audiencias públicas en colonias y comunidades.

“Reconozco con humildad, que algunas áreas tienen pocos avances, por lo cual ante toda la comunidad de Los Cabos, comprometo que realizaremos un esfuerzo mayor para cumplir con los compromisos que nos faltan, sobre todo en desarrollo rural y pesca, en la regularización de la tenencia de la tierra y el rezago social de las colonias populares”, insistió Castro Guzmán.

Armida Castro Guzmán, continuó diciendo que, cuando un Gobierno cumple sus compromisos; se maneja con honestidad y respeto, pone voluntad política y articula esfuerzos de todos, las cosas empiezan a cambiar.

“Este trabajo de un año de la XIII Administración, gobernada por ciudadanos, ha sido producto del esfuerzo y la voluntad de todas y todos los trabajadores del Ayuntamiento.A los compañeros sindicalizados, quienes a la par de esta responsabilidad iniciaron una lucha por la defensa de sus derechos y dirigencias, les reitero mi agradecimiento por ser parte de este compromiso, por aceptar ir más allá de la instrucción y hacer suyas estas nuevas dinámicas de ser Gobierno”.

“A las áreas técnicas como la Secretaría General, la Oficialía Mayor, la Sindicatura y Tesorería, hoy refrendamos el compromiso hecho, mismo que hago solo con el respaldo de ustedes y con la ciudadanía. Hoy refrendamos el compromiso de un trabajo coordinado; agradezco a mis padres, a mi familia; a quienes les reitero que acepté una responsabilidad. Gracias por estar y darme ese equilibrio y recordar cuál fue el compromiso, aquí, servir. Quisimos apostarle a este desarrollo y hoy, esta responsabilidad no sería posible si no pudiera darle la cara a los ciudadanos y decirles: he cumplido, gracias por este Primer Año de Gobierno”, concluyó la presidenta municipal de Los Cabos, Armida Castro Guzmán.