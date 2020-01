Ante prohibición de bolsas de plástico, “cerillitos” se quejan porque cayó el ingreso por propinas

San José del Cabo.- Con la prohibición del uso de bolsas de plástico en Baja California Sur a finales del año pasado, los empacadores de mercancía o bien llamados “cerillitos” que trabajan en los centros comerciales, han registrado merma en sus ingresos, ya que mucha gente que no lleva bolsas y que se coloca su mercancía en los carritos, ya no quieren pagarles propina, así lo señalaron a CPS Noticias.

Hicieron mención que el veto de las bolsas de plástico en los supermercados fue un paso crucial para generar conciencia sobre este tema, sin embargo, aunque es positiva la prohibición de bolsas de plástico en los supermercados, repercusiones no contempladas en el trabajo de los empacadores comenzaron a surtir efecto.

“Hay personas a las que se les dan cajas, pero cuando no, hay gente que se molesta porque ya están acostumbrados, y como no traen bolsas o tampoco quieren comprar la bolsa.” comentó Gloria, empacadora de supermercado en San José del Cabo.

Afectados de forma directa explican las repercusiones en su trabajo y las dificultades que les ha ocasionado este cambio. Malas o nulas sus propinas, los trabajadores sufren los efectos de los malos hábitos.

“Pues en el sentido que como somos paqueteros voluntarios la propina nos bajó mucho y hay veces que no recibimos nada por parte de los clientes, al no tener bolsas para empacar su mandado”.