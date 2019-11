Ante pronóstico de lluvias; Protección Civil exhorta a no bajar la guardia

Los Cabos BCS., 15Nov. (Gobierno de Los Cabos). –A partir de la Depresión Tropical Veinte-E, en las últimas horas, se ha desarrollado la Tormenta Tropical “Raymond” a 985 kilómetros al sur de Cabo San Lucas y,-se pronostica según modelos-, que impacte la zona de Los Cabos en la madrugada del día domingo 17 noviembre del 2019.

Al respecto, el director municipal de Protección CivilEric Santillán Castillo, recomienda a la población tomar precauciones en caso de impacto directo, ya que sus efectos comenzarán aproximadamente a partir del día sábado por la tarde.

“Esta tormenta tropical “Raymond” nos impactaría en la madrugada del día domingo, por lo que necesitamos tomar las precauciones necesarias como comunidad; la presidenta municipal Armida Castro Guzmán, ha instruido, -en caso de ser necesario-, comenzar las tareas para atender a la población y comenzar con el Sistema de Alerta Temprana”, destacó.

De igual forma, el servidor público, exhorta a la ciudadanía en general mantenerse informados por los medios oficiales de información.

“Aseguren las cosas en casa, hagan compras seguras y no compras de pánico; esperamos agua y hay que tomar en cuenta que la naturaleza no tiene palabra, todavía estamos en temporada ciclónica y no podemos bajar la guardia”, concluyó el Santillán.