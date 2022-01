Antes de dar permisos debe actualizarse Ley del Transporte en BCS

Rigoberto Mares, diputado local de Baja California Sur emanado del Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer que antes de que autoridades otorguen los permisos eventuales para taxis populares en el municipio de Los Cabos, debería primero reformarse y actualizarse la Ley Estatal del Transporte, para evitar acciones suspicaces o discrecionales, es necesario transparentar las acciones para que la población sea tomada en cuenta.

Explicó que la Ley del Transporte en la entidad, es un tema pendiente e importante a atender, la ley de movilidad que desafortunadamente no pudo salir y avanzar hubiera dado claridad y certidumbre, sin embargo, hoy en día, no se cuenta con ella y vemos como desafortunadamente se están dando permisos o concesiones de una manera poco clara.

“Hay poca claridad y surgen dudas en el tema de los permisos para taxis, por ejemplo, personas que hace mucho tiempo tenían solicitudes presentadas y que no resultaron beneficiadas, ocasionando que las cosas no están claras, no explican bajo qué criterios y parámetros es que se está otorgando los permisos”.

Detalló que es una acción de riesgo, debido a que no se tienen los instrumentos jurídicos que eviten la discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de las autoridades, cuando la norma no está clara o no se aplica de la manera adecuada, entonces vienen consecuencias negativas para la propia ciudadanía, antes de otorgar una concesión o permiso debería primero hacerse un análisis y diagnóstico de la situación del transporte y la necesidad de cada uno de los municipios.

Aseveró que parece riesgoso lo que pretende hacer la autoridad gubernamental, debido a que no hay criterios claramente definidos para otorgar dichos permisos eventuales, afirmó que primero hay que actualizar las leyes y después otorgar permisos o concesiones para de esta manera dar mayor transparencia.