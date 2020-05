Anthony Hopkins debuta en TikTok

Foto: RT

En una grabación, que ya cuenta con más de 400.000 visualizaciones, el ganador de un Óscar, de 82 años, aparece bailando la canción ‘Toosie Slide’ del rapero Drake, que hace un mes marcó el inicio de un reto en las redes sociales en el que los internautas trataron de repetir los movimientos del video musical.

#Drake I’m late to the party… but better late than never. #SylvesterStallone #ArnoldSchwarzenegger #toosieslidechallenge pic.twitter.com/LU6FhmgvNK

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) May 7, 2020