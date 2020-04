Anuncia CFE que tarifas de bajo consumo no se modificarán para apoyar economía de la población

Edith Velázquez Domínguez

La Paz.- Debido al resguardo obligatorio en casa ante la pandemia del Covid-19, se estima que se genere un mayor consumo de electricidad. Ante tal situación, la Comisión Federal de Electricidad informó a través de un comunicado que no se reclasificarán en tarifa de alto consumo, los excedentes de energía durante este periodo de resguardo.

En ese sentido la Comisión Federal de Electricidad detalló que las tarifas de bajo consumo en contratos residenciales, lo que corresponde al 90% de la población, no se modificarán en apoyo a la economía de la ciudadanía.

Puntualizó que esta medida aplicará para los consumos realizados desde el 30 de marzo y hasta 7 días naturales después de que el Consejo determine el fin de la emergencia sanitaria. Aclaró que, durante este periodo sí se realizarán reclasificaciones hacia tarifas más bajas, cuando corresponda. Así mismo es preciso recordar que el Gobierno de México, en apoyo al bienestar de la población, ante los retos que enfrenta la economía de los hogares mexicanos que implica la contingencia sanitaria por el Covid-19, tomó determinaciones en conjunto con la CFE.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció un mecanismo para la determinación de las tarifas eléctricas que pagan los usuarios residenciales de bajo consumo, misma que asegura el cumplimiento de tres objetivos: primero, que las tarifas no aumenten más que la inflación; segundo, que los ajustes sean graduales; y tercero, que dichos ajustes sean predecibles.

Puntualizó que no se están realizando cambios en el mecanismo ni en las tarifas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió al Diario Oficial de la Federación únicamente una medida adicional para proteger el gasto de las familias. “Para evitar que el incremento en el consumo de energía eléctrica, atendiendo la campaña Quédate en Casa y que esto no signifique para los hogares una reclasificación a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), la SHCP está emitiendo un Acuerdo, por el cual la Comisión Federal de Electricidad no considerará los consumos de energía eléctrica realizados durante la emergencia sanitaria para determinar si a un hogar le corresponde la tarifa DAC.”, detalló.

Con esta acción, el Gobierno de México informó que reafirma su responsabilidad de proteger la salud y la economía de las familias mexicanas ante la crisis sanitaria mundial, y reafirma su compromiso de no aumentar las tarifas eléctricas en términos reales.