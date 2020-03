Anuncia Gobernador la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres

La Paz.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobernador Carlos Mendoza Davis anunció la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, misma que será atendida por personal femenino.

Al participar en la Feria de Servicios para las Mujeres que se organizó en el kiosco del Malecón, el mandatario estatal indicó que el procurador del Estado determinó la creación de la Fiscalía Especializada para que las mujeres acudan a denunciar cualquier delito cometido en contra de ellas, de su integridad o de su patrimonio.

“En primer lugar estamos con todo el rigor de la ley y con toda la fuerza del Gobierno del Estado, luchando para que esas conductas y ese delito del feminicidio no suceda en Baja California Sur, afortunadamente solamente se han detectado dos casos serios en Baja California Sur, lo cual no quiere decir que estemos nosotros tranquilos y contentos, pero también sí nos sentimos satisfechos que no sea un tema que se está generalizando”.