Anuncian el Primer Festival de Autores, Compositores e Intérpretes de BCS

En rueda de prensa, el Director del Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC), Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, acompañado de algunos artistas de la localidad, presentaron el Primer Festival de Autores, Compositores e Intérpretes de Baja California Sur que se llevará a cabo el próximo viernes dos de septiembre en el teatro de la ciudad.

“Generamos un festival bajo este concepto para presentar a cuatro representantes de los muchos que hay, sabemos que no todos son tan activos a veces o no todos son tan presentes o no son tan motivos en la parte de gestionar, de vincular pero es una parte que ayudaremos a empujar. Así que presentamos un cartel con cuatro propuestas que iremos retomando, que no sea un evento de cada año el que podamos tener cerca y conocer a los compositores sudcalifornianos sino que vaya siendo habitual esta situación”, así lo expuso.