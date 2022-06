Los apagones son a causa de las invasiones: abarroteros

La semana pasada a través de los grupos vecinales de WhatsApp y redes sociales, vecinos de la colonia Miramar reportaron bajas de energía; esto provocó el malestar de los ciudadanos de la zona, principalmente de los comerciantes abarroteros, quienes llegan a reportar daños en sus equipos de refrigeración.

En este tema, el vicepresidente del pequeño comercio del sector abarrotero de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Los Cabos, Armando de la Cruz Navarrete, comentó que a pesar que los comerciantes deben contar con un estudio de consumo de energía para poder contar con los transformadores óptimos para evitar baja en el voltaje, los cortes a la energía se continúan dando.

La temporada de calor comienza a preocupar al sector comercial, no solo por las altas tarifas de energía, si no por la falta de infraestructura por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); además de que el problema radica en los asentamientos irregulares, los cuales están sobrecargando la capacidad de la infraestructura eléctrica, provocando que colapse y se registren los llamados “apagones”.

“Estamos iniciando la temporada de calor, de que se va dar se va dar; en dónde no sabemos. Lo único que te puedo decir es que el riesgo que se corre es en colonias populares dónde mucha gente está conectada a la brava, dónde hay tableros comunitarios; esas personas no tienen un contrato comercial. Todos se cuelgan o no sé cómo lo consiguen, tiene un tablero exclusivo para su negocio, y no, ahí viene el problema”.