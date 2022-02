API de CSL debe seguir en manos de Fonatur

Arturo Mussi Ganem, presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros, dio a conocer que la Armada de México, ya ha tomado algunos puertos de la República Mexicana con el fin de tener un mejor control de la seguridad nacional, sobre todo en los estados que manejan los barcos de carga, esperando que los puertos turísticos queden en manos del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) ya que son destinos netamente turísticos, en el Pacifico sólo quedan Ensenada, Cabo San Lucas y Huatulco.

Declaraciones desprendidas después de que Juan Carlos Arnau Ávila, subdirector de las Administraciones Portuarias Integrales de Cabo San Lucas y Huatulco dijera que API pasará a manos de la Armada de México, tentativamente a finales del mes de junio.

Explicó el representante de la Asociación que aún autoridades del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), no saben sí se van a quedar con la instancia de CSL o será tomada por la Armada de México y hasta la fecha, no hay nada oficial, siguen con la concesión misma que vence a finales de abril, después de ahí se sabrá que sigue.

“Por lo pronto todavía no hay nada que diga que API lo va a tomar la Armada o va a seguir con Fonatur, hasta que no pase no podemos decir algo, la mayoría de los puertos que manejamos ya los maneja Secmar, solo los puertos privados están en manos de Fonatur, por ejemplo, Ensenada; ya que en el Pacifico quedan muy pocos, Acapulco ya lo tomó la Armada de México”.