Lleva acabo API CSL labores de mantenimiento en la Marina

Jorge Méndez Anderson, gerente general de la Administración Portuaria Integral (API) en Cabo San Lucas, dio a conocer que se tiene una página de Facebook llamada API CSL y cuya función es recibir las inconformidades ciudadanas, pero también mostrar a la comunidad las labores desempeñadas por la instancia federal y que tienen que ver con el mantenimiento de la Marina.

“Estamos poniendo nuevos focos en las zonas más oscuras, ya que el no tener alumbrado podría ser peligroso, como el caso del andador Barracudas, así mismo se atendió el área del muelle espigón, además de desarrollar las labores de limpieza, recolección de basura”.

Dijo que en la Marina se ha tenido una alta afluencia de cruceros, por lo que a diario habrá basura, así que se llevará de manera puntual la recolección de basura, además de atender a la brevedad cualquier otro caso que se suscite en cuanto a derrames o fugas de agua.

Concluyó diciendo que cualquier derrame o fuga de agua potable en la dársena o falta de alumbrado público deberá reportarse a la página de Facebook, para que personal de la dependencia de inmediato lo atienda.

“Nos interesa que la ciudadanía esté enterada de que API, sí lleva las labores de mantenimiento, a veces, piensan que no se hace nada, que los baños están sucios, que no se recoge la basura, que no ponemos focos, así que queremos dar a conocer todo lo que la Administración hace”.