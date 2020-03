Aplicará UABCS clases en línea por emergencia del Covid-19

Edith Velázquez Domínguez

La Paz.- Como medida preventiva por el Covid-19, la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) ha decidido que las clases seguirán en marcha de forma online a través de la plataforma virtual de la universidad, para que los alumnos sigan manteniendo una rutina y el ritmo académico no decaiga.

En reunión, el Consejo Académico presentó un plan emergente para dar continuidad a su función docente a través de una plataforma institucional denominada “En Línea UABCS”, con la que buscan crear ambientes de trabajo personalizados.

En la misma aparecen todas las herramientas pedagógicas y tecnológicas necesarias para que el profesor de cualquier asignatura lleve a cabo el diseño de sus propios recursos y la totalidad de su dinámica de clases en forma virtual.

El rector Dante Salgado González, señaló que el periodo de receso escolar indicado por SEP, que irá del 20 de marzo al 20 de abril, no debe ser tomado como vacaciones.

Llamó a todos a ser muy precavidos y responsables con los aspectos sanitarios y de salud, pero también a establecer mecanismos efectivos para que la comunicación con los alumnos no se vea interrumpida, ante la emergencia inédita que se vive.”Afortunadamente el uso de la tecnología dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es algo ya utilizado en muchos programas educativos de la UABCS y existe la capacidad técnica para que este tipo de estrategias fluyan de forma correcta”, dijo.

El Rector dijo que México superará la emergencia, pero se tienen que tomar todas las medidas preventivas ante esta amenaza y una vez que regrese a la normalidad, la Universidad recuperará sus actividades.