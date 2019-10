Aplicó salud acciones de combate contra el dengue en colonia La Pasión

Brigadas de vectores aplicaron larvicida en depósitos de agua

Contribuyeron con acciones descacharrización para eliminar criaderos artificiales del mosco transmisor

Gracias a la jornada de control larvario, nebulizaciones y descacharrización que realizó la Secretaría de Salud en junto con la autoridad municipal de La Paz el pasado fin de semana en la colonia La Pasión, el Gobierno de Baja California Sur continúa reforzando la aplicación de estrategias para proteger la salud de las familias más vulnerables.

A través del Programa de Vectores realizaron visitas domiciliarias para aplicar larvicida en los depósitos de agua y efectuar rociado de insecticida en paredes y techos, pues de acuerdo a los resultados obtenidos de las ovitrampas de Salud esta zona es uno de los puntos con mayor actividad del zancudo, indicó el secretario del ramo en la entidad, Víctor George Flores.

El funcionario estatal señaló que en esta zona de la ciudad se han realizado continuas nebulizaciones con máquinas pesadas para inhibir la presencia del mosco adulto, cuya picadura puede transmitir estas infecciones al ser humano, destacando la importancia de que los ciudadanos contribuyan con el saneamiento básico de patios y viviendas para eliminar encharcamientos que puedan favorecer su reproducción.

En este acercamiento con los vecinos de la colonia La Pasión, personal de salud contribuyó en el apilado de cacharros que existían al interior de los domicilios para que estos fueran retirados en camiones, al tiempo de sensibilizar a los vecinos en la necesidad de lavar y tapar los objetos utilizados para almacenar agua, así como voltear o tirar aquellos que están en desuso y que al acumular líquidos pueden servir como criaderos artificiales del zancudo.

George Flores enfatizó el llamado a la población para que con su participación fortalezcan estas acciones preventivas, bajo la premisa de que sin criaderos no hay larvas, sin larvas no hay mosquito y sin mosquitos no hay dengue.