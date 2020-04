Apoyamos a negocios esenciales para que tomen medidas necesarias ante Covid-19: Erick Santillán

San José del Cabo.- Erick Santillán, director municipal de Protección Civil de Los Cabos reveló que el día lunes 6 de abril dieron inicio a los operativos en los comercios no esenciales derivados del actual contingencia que se vive por el Covid-19, destacando que se encuentran apoyando a los comercios esenciales a que tomen las medidas necesarias para evitar la propagación del virus, señalando que se detectaron diversos establecimientos no prioritarios abiertos.

“Se han hecho los recorridos aleatorios en todo el municipio haciendo más énfasis en la delegación de Cabo San Lucas y la cabecera municipal, en dónde se han detectado negocios que no deben de permanecer abiertos, por lo que se hace la invitación a la gente y muy amablemente unos si han acatado al pie la indicación y otros han tenido que ser condicionados, el demostrar que sí son comercios primordiales y presentar una forma en cómo deberían de trabajar, es decir, el horario debe ser controlado así como el acceso, pero sobre todo la distribución de gel antibacterial y que los que los atienden en determinado momento usen mascarillas y guantes en caso de ser necesario”.

Reveló que los negocios a los cuales les han tratado de dar el mayor apoyo son aquellas tiendas como abarrotes, supermercados, restaurantes y aquellos vendedores informales de comida como taquerías y hot dogs.

“Lo único que hemos hecho en estos casos es condicionarles la venta, es decir dentro de cierto horario y todo es para llevar, cabe destacar que la gente ha recibido de muy buen modo esta indicación y habido muy buena participación por parte de la ciudadanía, lo cual nos ha mantenido en un ritmo tranquilo en el destino”.

Además, Indicó que se han recibido diversas denuncias anónimas a la dependencia de Protección Civil de negocios no esenciales abiertos tal como casos de gimnasios y otros tipos de negocios no primordiales.“En estos casos se tiene que llegar a negociar con la empresa para ver si es primordial para no cerrarlos completamente y no se vean afectados, pero sí han acatado las recomendaciones de reducir la plantilla de trabajadores”.

En cuanto a los comerciantes ambulantes indicó que tomando en cuenta que es gente que vive al día, buscan apoyarles al no interrumpirles la venta pero con Inspección Fiscal, dijo, se llegó a un trabajo en conjunto en el cual se les está limitado únicamente los horarios en este caso específico de los vendedores ambulantes.

Para finalizar destacó que derivado a que los casos de coronavirus están yendo a la alza, insistió y sobre todo exhortó a la ciudadanía a quedarse en casa.