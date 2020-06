Apoyan a locatarios del Mercado Municipal para no pagar renta de 6 meses

Además, el Mercado está operando en su horario normal de 7 de la mañana a 5 de la tarde.

En el área del comedor sólo se permite pasar a recoger pedidos

San José del Cabo.- Felipe Castro Cota, administrador del Mercado Municipal Alberto Alvarado Arámburo reveló que derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, las ventas se reportaban un poco bajas al iniciar con la cuarentena, destacando que poco a poco se han ido recuperando, sin embargo señaló que las pescaderías aún siguen reportando pocas ventas; además, dijo, las autoridades municipales no les van a cobrar los impuestos de la renta a los locatarios del mercado de aquí a septiembre equivalente a seis meses.

“La Alcaldesa dio la orden que no se les cobrara la renta hasta el mes de septiembre, los locatarios no están pagando desde el mes de marzo, hasta septiembre comienzan a pagar de nueva cuenta la renta y eso para ellos fue una ayuda muy grande, por lo cual se sienten agradecidos por ese apoyo que para ellos es muy bueno. De hecho aquí no es muy alto el cobro para los locatarios, el que más paga aquí son mil pero no llega ni a los $1,100 pesos”.

Comentó que el flujo de los compradores en el mercado ha sido alto a pesar de los negocios de grandes comercios que se tienen, destacando que se tiene alrededor de 100 visitantes al día, es decir, 3 mil mensuales. Además, comentó que hasta el momento no se está cumpliendo al 100% con las medidas preventivas de sanitización por parte de los usuarios ni de los locatarios.

“Yo tenía la plática con los locatarios, de que tenemos que poner anuncios que especifican que no van a poder entrar a comprar si no cumplen con las medidas sanitarias correspondientes; a nosotros nos van a entregar esta semana por parte del Ayuntamiento material para los mismos locatarios, pero de lo que sí me percaté el primero de junio, fue que muchos locatarios y usuarios andaban dando vueltas pero no traen cubrebocas, por lo que sí me quiero poner en ese plan de decir que no los dejamos entrar si no vienen como debe de ser; pero analizando, todo ese material lo pedí para tenerlo en la entrada y estarle proporcionando a los usuarios, pero antes necesito tener la reunión con ellos”.

Añadió que hasta el momento de los 38 locales, alrededor de 4 permanecen cerrados, aquellos que se dedican a la venta de ropa, calzado y artesanías, por lo que los propietarios se encuentran desesperados al tener paralizadas las ventas.

“Los locatarios que tienen la venta de artesanías y ropa están realmente desesperados y con todo el derecho, desesperados por abrir el negocio porque ellos realmente no tiene nada de ventas, por lo que ojalá que pronto se retomen estos negocios”.

Por último, especificó que se encuentran trabajando en horarios normales de 7 de la mañana a 5 de la tarde. En cuanto al área del comedor, dijo, solo están permitiendo pasar a recoger la comida que ordenen previamente, ya que no están autorizados para que los comensales coman en el lugar.