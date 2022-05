Apoyará municipio a ganaderos ante altos costos del forraje

Ante la inconformidad del sector ganadero en cuanto al incremento exorbitante del alimento y forraje, CPS Noticias tuvo un acercamiento con Leonel Cota Cárdenas, director municipal de Desarrollo Rural en Los Cabos, quien aseguró que el próximo jueves arrancará la entrega de apoyos en beneficio de 500 ganaderos del municipio, lo que implica una inversión de 6 millones de pesos

Ya estamos nosotros atendiendo esta problemática de los precios altos en los concentrados, precios altos en los forrajes, ahorita por suerte tenemos precios moderados en cuanto a alfalfa, pero al irse acercando cada vez más la temporada de sequía pues los precios tienden a subir, es la ley de la oferta y la demanda

Informó que ante ello el alcalde Oscar Leggs ha instruido la creación de proyectos y programas que apoyen al sector pues con el paso de los años la ganadería ha dejado de ser un negocio para convertirse más en una tradición, sobre todo en Los Cabos ante los costos tan altos.

El profesor Oscar Leggs está empeñado en conservar las tradiciones de los pueblos y es por ello que nos instruyó para que hiciéramos una inversión de 6 millones de pesos en la compra de cintilla para riego, semilla de maíz, y semilla de sorgo

Destacó que la entrega de apoyos iniciará el próximo jueves en la subdelegación de Las Cuevas, sin embargó será para 500 ganaderos y agricultores y el objetivo es que se pueda generar la producción de forraje en el municipio y con ello los locales no tengan que depender de zonas como el Valle y de sus costos.

En cuanto al tema de la regulación de los precios, el director Cota Cárdenas manifestó que esto queda a cargo de la Profeco, no obstante, hace un llamado a los productores para que generen conciencia pues el año pasado en una de las peores sequías para el municipio, la paca de alfalfa alcanzó hasta los 300 pesos.

Tenemos ahí que hacer conciencia a los productores de alfalfa de que en esta temporada lo principal es que la ganadería se sostenga porque ellos también dependen indirectamente de la ganadería, porque si no hay ganadería pues no hay venta de alfalfa, así que tenemos que poner todos de nuestra parte para que los precios sean accesibles y no llevemos a la ganadería pues a la extinción

Finalmente, Leonel Cota Cárdenas anunció que buscando combatir el incremento de costos en el alimento, próximamente el gobierno municipal iniciará la compra de alfalfa para que esta pueda ser adquirida por el ganadero local a costos accesibles y con ello enfrente la sequía que ya está llegando en las zonas que menos agua recibieron durante la pasada temporada de lluvias.