Apoyos y soluciones para familias de La Ribera

Los Cabos.-Con una agenda de trabajo que inició desde muy temprano en la comunidad de Cabo Pulmo, donde el alcalde Óscar Leggs Castro supervisó el funcionamiento de luminarias solares sin costo al erario público, así como la entrega de algunos apoyos a los habitantes; en punto de las 9:00 de la mañana dio por inaugurada la 7ma Audiencia Pública en La Ribera y la 1ra que se realiza en la zona rural del municipio.

“Importante para nosotros decirles que estamos atendiendo no solamente el tema del alumbrado, que por cierto, ya lo iniciamos también aquí en La Ribera donde estamos trabajando con focos ahorradores y no le cuesta absolutamente nada al Ayuntamiento, solamente con el ahorro que tengamos en la Comisión Federal de Electricidad vamos a pagar en el tiempo que dure la Administración para no adquirir ni dejar deuda a quienes sigan, para que estén tranquilos en ese asunto”, expresó el presidente municipal de Los Cabos al inicio de su intervención.