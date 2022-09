Aprehenden a masculinos por el delito de despojo

Por su probable participación en hechos ilícitos en el municipio de Los Cabos, Jairo “N” de 38 años y Miguel “N” de 35 años, fueron aprehendidos por personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur, todo esto derivado a los datos de prueba reunidos por los agentes investigadores, que permitió que la autoridad judicial girará los mandatos judiciales, y con ello la captura de los mencionados.

La detención de los imputados se dio al mediodía del pasado lunes 12 de septiembre en curso, en la colonia Caribe de la delegación de Cabo San Lucas por parte de agentes de investigación de la Unidad de Mandamientos Judiciales, tras estar involucrados en el delito de despojo, ilícito castigado por las leyes penales.

Quien de propia autoridad, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de éste o de un derecho real que no le pertenezca; ocupe un inmueble de su propiedad en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante o haga uso de éste o de un derecho real que no le pertenezca comete el delito de despojo, y de acuerdo al Código Penal de Baja California Sur, se sanciona con cuatro a siete años de prisión y de cien a seiscientos días multa.

Por otro lado, en el poblado de Vizcaíno, ubicada dentro del dominio del municipio de Mulegé, se logró la detención de Felipe Antonio “N” de 53 años, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de violación equiparada, por hechos ocurridos en el municipio de Elota, Sinaloa, esto en un trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado (FGE) donde se cometieron los hechos.