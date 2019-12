Aprueba Cabildo condonación en recargos a quienes registran adeudos al Organismo Operador y prórroga de 180 días para formalizar contratos para segunda desalinizadora

San José del Cabo.- Con el objetivo de reducir la cartera vencida del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Oomsapaslc por más de 550 millones de pesos, el Cabildo de Los Cabos autorizó la condonación de créditos fiscales en recargos y accesorios generados por la falta de pago oportuno del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento a partir del próximo año y en el tiempo de la actual administración, el acuerdo fue aprobado por unanimidad.

En sesión extraordinaria de Cabildo también aprobaron los ediles por unanimidad el solicitar una prórroga de 180 días adicionales para formalizar los contratos, convenios y actos necesarios relativo al proyecto de construcción de una planta desalinizadora de agua de mar de 250 litros por segundo y el proyecto de acciones de mejora integral de gestión de la dependencia de agua.

Ambos dictámenes fueron presentados por el regidor Cristian Agúndez Gómez, presidente de la comisión edilicia de Saneamiento, Agua Potable y Alcantarillado.

Al respecto la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán indicó que no se pone en riesgo la construcción de la planta desalinizadora con esta prórroga.

“De ninguna manera se ponen en riesgo los Mil millones de pesos, hay dos proyectos ante Hacienda que son prioritarios para el Presidente de la República y la desalinizadora es uno de ellos, en reunión con Conagua comenté que hasta que no se tenga clara la ruta no vamos a formar ninguna licitación, porque he tenido dudas por el fideicomiso al cien por ciento, no se ha implementado en ningún otro municipio, urge iniciar la planta pero con la certeza de no endrogar al Organismo Operador”, planteó

Con respecto al tema de la condonación de recargos a contribuyentes que tengan adeudos con el Oomsapaslc, señaló que en las audiencias el 90 por ciento de las gestiones que van directas a Oomsapas son porque hay gente que no ha pagado en años.