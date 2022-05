Aprueba Congreso modificaciones a las leyes de Ingresos y Hacendaria del Municipio de Los Cabos

El Pleno de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó por mayoría modificaciones a la Ley de Ingresos y Ley Hacendaria del ejercicio 2022 del Municipio de Los Cabos, propuesto por el alcalde Oscar Legss Castro, con la que se actualizan conceptos y montos en dicha normativa, sin modificar el monto total aprobado el pasado mes de diciembre de 2021.

Previo a la presentación del dictamen de la comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos presidida por el diputado Enrique Ríos Cruz, y la diputada Paz Ochoa, secretaria y el diputado Luis Armando Díaz, secretario, se llevaron a cabo mesas de trabajo con el Tesorero de Los Cabos, personal de la tesorería y Dirección de Ingresos.

En estas modificaciones destacan la recategorización del saneamiento ambiental, que se encontraba como un derecho y pasa a su categoría correcta de aprovechamiento, ya que de bajo el concepto anterior generaba una discrepancia jurídica con la Ley Hacendaria.

También se realizó una corrección en el concepto de participaciones; se trasladó un apartado de ̈Participaciones Estatales ̈ a Participaciones Federales ̈, ya que la ubicación era incorrecta en dos conceptos de ingresos que fueron incluidos en los conceptos identificados como ̈Fondo de ISR ̈ e ̈Impuesto sobre enajenación de bienes inmuebles Articulo 126 ̈.

Debido a los ajustes en la columna de la tabla que establece los montos para cada contribución, se generó una nueva redistribución de los montos involucrados, sin alterar el monto total del ingresos para el Municipio de Los Cabos en el año 2022, por lo que, no genera un impacto presupuestario. El dictamen fue aprobado por la mayoría de los legisladores asistentes.

En la sesión del 24 de mayo también se dio primera lectura al dictamen de reforma a la Ley de Hacienda del mismo municipio, y se dispensó el trámite parlamentario.

En la discusión particular el diputado Luis Armando Díaz propuso cambios en la redacción de los artículos 114 y 159; Refirió que se elimina de la ley todas porciones que utilizan como base de cobro el salario mínimo, toda vez que se desindexó y en su lugar se estableció la UMA, estableciendo que no representa un impacto presupuestario. “lo ideal es continuar recaudando en pesos y no afectar los ingresos ya propuestos por el municipio. La propuesta pretende dar equidad tributaria”, respaldó.

En el caso de la Ley de Ingresos, señaló que, la reforma no replantea diferencia de montos, por lo que no conlleva impacto presupuestario, ni de nuevas plazas, es decir no se modifica el monto final.