Aprueba Honorable Cabildo a Arturo Sandoval Montaño como nuevo titular del Oomsapas Los Cabos

Durante la décima tercera sesión pública ordinaria.

Los Cabos BCS., 10Sep (Gobierno de Los Cabos). –La Presidenta Municipal del XIII Ayuntamiento de Los Cabos Armida Castro Guzmán, presentó ante el Honorable Cabildo el punto de acuerdo,-que fue aprobado por mayoría de votos-,para el nombramiento del ingeniero Arturo Sandoval Montaño, como nuevo titular del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (Oomsapas).

“Esperamos objetivos y metas; al agua potable no va a llegar un político, al agua potable no llega un familiar de una servidora, al agua potable, llega alguien que tenga un proyecto y que será medido y evaluado y, si en este sentido no damos resultados,tendrá que ser removido del cargo”, manifestó al respecto la alcaldesa.

Asimismo, la presidenta municipal Armida Castro, destacó tener estabilidad en su equipo y en la gente que trabaja, por lo que tres veces a la semana, se reúne con todos los directores para trabajar en la parte administrativa–y, añadió-,que desde hace cinco meses trabajar de lleno al tema del organismo.

“El respaldo de la junta de gobierno, en la cual, está representada en gran medida la sociedad y significa estar con la lupa, trabajar y sacar adelante al organismo”, detalló la edil.

De igual forma, la alcaldesa, aseguró que en la XIII Administración impera la ética en cada uno de los servidores públicos, así como el compromiso que hay con la ciudadanía, -e, insistió que-,más allá de cualquier conflicto de interés, tiene que estar el Oomsapas adelante, y, la voluntad de aportar al Organismo. “Al Organismo, no puede llegar una persona a sentarse, tiene que llegar alguien a trabajar y a proyectar”, concluyó la presidenta.