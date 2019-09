Aprueba Junta de Gobierno a Arturo Sandoval como director de Oomsapas, pero se presenta Ramón Ojeda con resolución judicial a favor

En puerta otra jornada edilicia intensa, Cabildo discutirá el martes dirección del agua potable

San José del Cabo.-La Junta de Gobierno aprobó a Arturo Sandoval Montaño como director de la dependencia del agua, nombramiento que será revisado y analizado en Cabildo el próximo martes.

Lo anterior en el marco de momentos intensos ante la comparecencia de Ramón Ojeda Mestre, quien pretendía exhibir la copia certificada de la suspensión antes de que se designara al nuevo director del Organismo, sin embargo al querer ingresar a las oficinas, no se le permitió el acceso por un elemento de la Policía Municipal, vestido de civil.

‘’Al tratar el licenciado Julio César Arreola de presentar el documento, no lo dejaron pasar y señalaron que había instrucciones que no se nos recibiera ningún escrito, eso es un evento fascista, acto arbitrario, es un atentado contra los derechos humanos, nunca en mi vida había visto esto y traté de pasar a la sombra y el de seguridad impidió mi entrada a las oficinas públicas como director del Organismo Operador de Agua Potable, de lo que el Juez de Distrito determinó’’.

Esto luego de que el primer Juez de Distrito en el estado, Rigoberto González Ochoa concedió suspensión provisional para no ser destituido del cargo de la dirección del Organismo Operador de Agua Potable a Ramón Ojeda Mestre.

Dicha resolución dijeron, salió este 4 de septiembre de una demanda que se interpuso durante el mes de marzo.

Por su parte Rosa Delia Cota Montaño, secretaria general del Ayuntamiento, quien acudió a la junta de Gobierno en representación de la presidente municipal Armida Castro, dejó en claro que Ramón Ojeda Mestre presentó la renuncia y que en ningún momento fue destituido por parte de la administración.

‘’El resolutivo ya lo leímos con los abogados, dice que no se le dé la baja, cosa que desde el mes de marzo Ramón Ojeda Mestre, presentó su renuncia, no fue destituido por parte de la administración, no hubo como tal destitución, sino que él renunció por lo tanto no procede, porque ya pasó mucho tiempo y el Juez dice que no se le dé de baja, cuando él renunció’’.

El regidor Belmar Pimentel, agregó al respecto que ellos como ediles, no tienen notificación de parte del Juzgado, por lo que no pueden acatar algo, que no se les ha hecho de manera oficial

‘’Nosotros no tenemos una notificación del Juzgado por lo que no podemos como ediles, acatar algo que no se nos ha hecho de manera oficial vía Juzgado, nos hace conocimiento la parte actora que es el doctor Ojeda Mestre, pero esperaremos que se nos notifique de manera oficial para dar el siguiente paso, lo que sí habremos de revisar es el documento’’.