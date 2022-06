Aprueban acto dominio para Casa de Gobierno de SJC

La décimo cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, aprueba el dictamen que autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de BCS, a ejercer conforme a la normatividad que en su caso resulte aplicable, actos de dominio respecto del bien inmueble, propiedad del gobierno del ubicado en la sección residencial de San José del Cabo.

Fue mediante el análisis y discusión del noveno punto de acuerdo de la sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Baja California Sur donde el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), José Rigoberto Mares Aguilar expresó lo siguiente:

“Yo planteo que no si no se usará como oficinas se ponga como un albergue de mujeres violentadas, que se cree un centro de atención a la salud mental o donarlo como un campus universitario a la UABCS”.

“Debemos de actuar con responsabilidad más cuando estamos tocando el patrimonio de las y los sudcalifornianos, los gobiernos están obligados a tener mayores recursos para la demanda de los ciudadanos […] no tienen idea de qué hacer, cómo hacerlo, ni siquiera para que se requiere el recurso solamente son ocurrencias para hacerse de más dinero”.

Fue el diputado por el Partido del Trabajo, Luis Armando Diaz quien respondió:

“Es vergonzoso seguir teniendo esa casa, de la cual no tiene ningún uso, ni sirve para atender a la población de las y los ciudadanos, es una casa con lujos que ni se imaginan solo era para pachangas […] lamento mucho que no se tenga ni idea de lo que se viene a debatir, debemos de ser congruentes y saber lo que se dice, por que no es el solo dar un cheque en blanco como dicen”.