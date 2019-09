Aprueban cuentas públicas 2017 de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de BCS

La Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado presentó también dictamen de la CEDH, aprobado, dictamen del CONALEP, que no aprobó la cuenta del mismo ejercicio fiscal

En la sesión de este jueves el Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó por mayoría la cuenta pública del ejercicio 2017 del Gobierno del Estado, y aprobó por unanimidad la cuenta del mismo Poder Legislativo que no generó observaciones.

Con el voto en contra de las observaciones de la fracción de MORENA que argumentó el criterio aplicado a otras instituciones como el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental cuya cuenta del mismo ejercicio no fue aprobado, fue aprobada la cuenta del Poder Ejecutivo Estatal.

Los dictámenes presentados por la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado que integran el diputado Carlos Van Wormer Ruiz, Presidente, Ramiro Ruiz Flores y Maricela Pineda García, secretarios, establecieron que a la cuenta pública del Gobierno del Estadose le fincaron 380 observaciones por incumplimiento a disposiciones legales, de las cuales solventaron 358 quedando 22 pendientes por solventar,relacionadas con ingresos, egresos y obra pública, que representan $4 millones 245 mil 436.81pesos, en tanto que a la cuenta pública del Congreso del Estado no se le fincaron observaciones.

Informó que el Gobierno del Estado presentó lasituación financiera conforme a lacontabilidad gubernamental; presentó lascuentas públicas mensualesy la cuenta anual en los plazos establecidos en la Constitución estatal y que las observaciones no son consideradas como graves y tienen que ver con los ingresos, al no aportar comprobantes bancarios por ingresos y duplicidad de folios asignados a pólizas; en egresos, por no remitir evidencia documental de empresas beneficiarias de pagos de retenciones, de egresos por diversos conceptos, por no remitir evidencia documental de contratación de proveedores locales y foráneos, así como diversas observaciones de obra pública.

Por su parte el Poder Legislativo presentó la situación financiera y las cuentas públicas mensuales yla cuenta anual se presentaron en losplazos establecidos; no se fincaron observaciones por incumplimiento a las disposiciones legales.

El Congreso también aprobó la cuenta pública de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) del ejercicio 2017 en la que se señala que quedan 3 observaciones pendientes de solventar de las 33 que se le fincaron, que representan 28 mil pesos.

Asimismo el Poder Legislativo también el dictamen que venía en sentido negativo de la cuenta pública 2017 del Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP; Se le fincaron 141 observaciones, 96 se han solventado, quedando pendientes de solventar 45 observaciones, las cuales ascienden a la cantidad de $ 4 millones 548,722.75 pesos.