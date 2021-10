Aprueba Cabildo segundo paquete de funcionarios propuestos por Oscar Leggs

En sesión extraordinaria de Cabildo, el alcalde Oscar Leggs presentó el segundo paquete de funcionarios que fue aprobado por mayoría, toda vez que algunos regidores cuestionaron la propuesta de Irene Román a la dirección del Instituto de la Cultura y las Artes, por no cumplir con el perfil y por ser familiar directo de la regidora Irene Galindo, ante lo cual el munícipe, aseveró que es una propuesta del ejecutivo no de la edil Galindo.

Después de dar a conocer el listado de funcionarios, en las observaciones, el regidor Lince Rodríguez solicitó al Cabildo en pleno hacer la votación cargo por cargo y no en paquete, lo cual se le justificó que en base al reglamento en su artículo 23 fracción II se refiere a titulares de las dependencias.

Por su parte, Roberto Jiménez, puntualizó que es claro que el reglamento interior en su artículo 40 fracción 14 faculta al alcalde proponer a los titulares de las dependencias administrativas, pero también es claro que el artículo 43 fracción B señala que es facultad de los regidores vigilar la correcta observancia de los acuerdos y disposiciones del ayuntamiento, por lo que citó, es importante tomar en cuenta que la designación de los titulares de las dependencias propuestos están a prueba y solicitó lo siguiente: que presenten un plan de trabajo con los objetivos que desean obtener y que ese plan señala en lo corto mediano y largo plazo y se entreguen de manera personal a cada integrante cabildo; a los 30 días como lo anunció el alcalde presenten su informe de avance de trabajo y que sea valorado por el cabildo en pleno y se se ratifique ser removidos de sus cargos en caso de no cumplir con la expectativa esperada.

La edil Lucía Sánchez, dijo que su voto es a favor de los usuarios de agua que llevan más de 30 días sin el vital líquido en sus hogares; de los turistas que al caminar por la ciudad se encuentran derrames de aguas negras y en favor del derecho del agua; asimismo, admitió que será vigilante del actuar de los funcionarios, la gente está cansada de ver agua pasar a través de pipas y las tuberías secas: “es un voto de confianza, no es un voto pasivo sino activo y enérgico comprometido con los ideales de la 4 T porque no llegamos aquí aplaudir nombramientos sin ver resultados; en el nombramiento de la dirección de cultura se nombre como encargada de despacho porque la ley marca que el titular tiene que tener ciertos reglamentos y quisiéramos ver que se cumplieran”.

La regidora Saraí Ramos, dijo que estos cargos exigen no sólo capacidad sino experiencia probada y conocimiento de temas, adquirir compromisos para resolver problemas como agua potable, seguridad y cuidado al medio ambiente.

El edil Lince Rodríguez, volvió a pedir la palabra, para plantear que la responsabilidad es muy grande de cumplir y hacer cumplir la ley y aquí se tiene el caso de incumplimiento por una acción, citando que la Ley General de Responsabilidades Administrativas Federal en su artículo 66 bis establece que cometerá nepotismo el servidor público que valiéndose de las atribuciones designe o intervenga para que se contrate como personal de confianza a personas con lazos de parentesco.

Subrayó que en el caso de la propuesta de la directora de Cultura es claro y todos lo saben que es madre de la regidora Irene Galindo, no es nada personal, pero el mismo presidente de la República ha sido claro en no contratar en la administración a hermanos, padres y familiares.

“Considero que en este caso estaríamos incurriendo en una falta, debemos hacer lo correcto, darle a la ciudadanía el ejemplo de que no a ser este gobierno un club de toby, que no será un ayuntamiento de familiares y amigos, por eso mi voto será en contra, porque no es lo correcto y coincido con la regidora Lucía Sánchez de que no se cumplen los requisitos de los reglamentos de cultura ni tampoco se nos han entregado los curriculums, ningún funcionario ha cumplido y más allá de que dimos el voto de confianza, sigue presentándose todavía esa falta de compromiso por parte de los funcionarios, no entregar una información que debe ser indispensable para darles de alta, funcionarios irresponsables que no han tenido tiempo para entregar algo tan vital y con ello se está votando a ciegas”, acotó.

Al tomar la palabra sobre el caso Irene Román, el alcalde Oscar Leggs Castro, puntualizó: “No es familiar mío yo estoy haciendo la propuesta, este es un voto de confianza, pidiendo si en las siguientes sesiones entreguen curriculums cada uno de ellos, se han dedicado a trabajar y activarse en cada una de las áreas, nadie ha descansado y no vamos a descansar , si es cierto tiene que haber un tiempo para que entreguen documentos en tiempo y forma, si hay alguna observación vienen muchas sesiones de Cabildo para tocar el tema si alguien no completa requisitos, lo importante es que no queden áreas acéfalas y en su momento analizar cada uno de los casos; es familiar de la regidora, no la está proponiendo ella, yo la estoy proponiendo y confío que habrá de dar resultados”.

Concluyó diciendo: “Si no responden me puedo equivocar al ponerlos pero no me voy a equivocar a quitarlos” .