Arcelia Ramírez presente en aniversario de Cinema Vagabundo

La tarde de este miércoles se llevó a cabo una rueda de prensa con motivo del 11 aniversario de Cinema Vagabundo, resaltando la cartelera de tres días con dos películas a cargo de Arcelia Ramírez, primera actriz mexicana de cine y teatro y televisión. Reconocida internacionalmente por su filmografía que supera las cuatro decenas de largometrajes desde 1985.

Es de esta manera que Aracelia invita a los amantes del cine a disfrutar tres días de películas de gran nivel iniciando desde el 10 hasta el día 12 de agosto, donde podremos disfrutar de las películas Verónica, La Civil y El gabinete del doctor Caligari. Asimismo, la primera actriz expresó que este tipo de festivales aumenta la cultura y la importancia del cine mexicano, ya que por desgracia en México estamos invadidos por el cine norteamericano.

“Por desgracia en México la cartelera cinematográfica está pues invadida por el cine norteamericano entre más cerca estemos de estados unidos más invadidos y un poco hay una especie de colonización cultural entonces iniciativas como esta y los festivales y las distribuidoras independendientes y los cine clubs, son los que hacen el trabajo de diversificar nuestra cartelera y de ofrecerle al público materiales a los que no tiene acceso por desgracia no hay una distribución digna para el cine de otras latitudes que no sea Norte América”.